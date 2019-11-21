سلاح لـ أوراوا يُحذر #الهلال

المواطن - محمد سمعه

لا تزال جماهير أوراوا الياباني تدعم فريقها بكل قوة، وذلك من أجل محاولة الفوز على الهلال في لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرابطة محبي أوراوا وهم يضعون لافتة بنتائج الفريق الياباني في دوري أبطال آسيا 2017، التي تُوج بها على حساب الهلال، من أجل تحفيز اللاعبين اليابانيين على تكرار السيناريو يوم الأحد المقبل أمام أزرق العاصمة.

بالطبع هذا السلاح سيكون محفزًا لفريق أوراوا، حيث يجب على الهلال الحذر والعمل على غلق المساحات أمام النادي الياباني، مع استغلال الهجمات المرتدة التي ستتاح من أجل تسجيل الأهداف خارج الديار، والاقتراب من تحقيق اللقب الآسيوي الثالث للزعيم.

من ناحية أخرى، كشف دكتور في جامعة البترول عن توقعاته لـ مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر الإعلامي الرياضي عبدالمحسن الجحلان عبر حسابه في تويتر فيديو لدكتور الجامعة وهو يتوقع نتيجة المباراة أثناء اختبار طلابه.

وقال عبد المحسن الجحلان: الدكتور كتب أثناء اختبار طلابه ” شباب إن شاء الله الهلال يفوز على أوراوا بنتيجة هدفين دون رد”.

وأضاف الجحلان: “الله يحقق توقعاته”.

وكان الطلاب ردوا على دكتور الجامعة قائلين: إن شاء الله، إن شاء الله.

يذكر أن الهلال، فاز على أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد في مباراة أُقيمت يوم 9 نوفمبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وعانى الهلال كثيرًا من الأخطاء الدفاعية القاتلة، التي تسببت في قلق الجماهير الهلالية قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.