سلطان خميس: برشلونة لعب بقميص #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أشاد سلطان خميس نجم نادي الشباب السابق، بأداء نادي الهلال وذلك بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدف دون رد، حيث شبّه أداء الهلال بأداء نادي برشلونة الإسباني.

وتحدث سلطان خميس في قناة 22 الفضائية قائلًا: شعرت أن برشلونة كان يلعب بطقم نادي الهلال، والهلال بالفعل أمتعنا استحواذًا وسيطرة ونتيجة ولولا الرعونة والتقاعس في تسجيل الفرص، لكان نادي الهلال فاز بنتيجة أكبر من الهدف.

وأضاف سلطان خميس: الهلال كان يستحق الفوز بثلاثية ونادي أوراوا لم يكن في يومه، ولكن في النهاية أقول إن الهلال في القمة.

ونجح فريق الهلال في الفوز للمرة الأولى في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث لم يسبق له الفوز في جولة الذهاب خلال نهائي 2014 أمام ويسترن سيدني الأسترالي وخلال نهائي 2017 أمام أوراوا.

وكان النجم البيروفي أندري كاريلو تمكن من تسجيل الهدف الوحيد لفريق الهلال عند حلول الدقيقة الستين بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وستُقام مباراة العودة بين نادي الهلال ونادي أوراوا يوم 24 نوفمبر الجاري في اليابان، حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.