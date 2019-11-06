سلمان الدوسري: سهم ظاهرة تستحق الدراسة لـ4 أسباب

المواطن - الرياض

أكد الكاتب سلمان الدوسري أن الموسيقار الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود (سهم)، ظاهرة لافتة تستحق الدراسة.

ولفت الدوسري في تغريدة له عبر “تويتر”، إلى أن من النادر أن ينجذب الجمهور للملحن أكثر من الفنان، موضحًا أن سهم دخل الساحة بهدوء ومع ذلك حضر إليه الصخب ولم يذهب هو إليه.

وأضاف أن “سهم” أيضًا جميع أعماله تقريبًا مميزة، وهو ما يجعل الجمهور يبحث عن سهم ثم يسمع العمل.

وشدد الكاتب على أن الجمهور له دورٌ دائمًا في ارتفاع الذائقة الفنية.

ويوم أمس، تم تكريم سهم ضمن فعاليات موسم الرياض في ليلة حملت اسمه.

و”ليلة سهم” هي ليلة غنائية استثنائية تجمع أكبر أسماء الفن في الوطن العربي أحياها كلٌّ من رابح صقر، نوال الكويتية، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك، وأميمة طالب، حيث سيقدمون مجموعة من أشهر أغانيهم على مسرح محمد عبده في الرياض بوليڤارد.

واحتضن مسرح الفنان محمد عبده الليلة الغنائية الساهرة التي تعد الأضخم في موسم الرياض وأولى الحفلات الخليجية ضمن الموسم السياحي.