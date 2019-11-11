المواطن - متابعة

“بندم عليك دمع الندم غالي”، بفيديو يحمل أشهر أغانيها، روجت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لحفلها المنتظر في 29 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم.

نوال الزغبي، كشفت عن استيائها من تسريب أحدث أغنياتها “بدك تسأل علي”، فيما استعانت بتغريدات أخرى لجمهورها تتحدث فيها عن اللقاء المرتقب عن “سهرة ذهبية بامتياز، نوال الزغبي والجمهور السعودي”.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، سبق وأن تألقت في حفلها الغنائي الأول في السعودية بمدينة الأحساء، شرق المملكة، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.