سوزان مبارك في العناية المركزة

المواطن - القاهرة

ضجت مواقع التواصل في مصر بخبر سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ووضعها الصحي إثر دخولها العناية المركزة، وسط تكتم تام حول ظروف وتفاصيل حالتها الصحية.

وقال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك مساء أمس الأربعاء، في معرض رده على سؤال أحد متابعي حسابه الرسمي على تويتر إن والدته دخلت العناية المركزة، عقب إجراء عملية جراحية مطلع الشهر الجاري، وتحديداً في ٤ نوفمبر، دون أن يفصح عن طبيعة حالتها الصحية أو تفاصيلها.

في حين ذكرت مصادر مقربة من الأسرة أن سوزان أجرت جراحة دقيقة، في مستشفى المعادي العسكري بعد شعورها بآلام كبيرة داهمتها خلال الفترة الماضية في منطقة الظهر والفقرات، بحسب العربية.

يذكر أن سوزان مبارك من مواليد العام 1942 بمدينة مطاي محافظة المنيا جنوب مصر، لطبيب مصري يدعى صالح ثابت ووالدة إنجليزية من ويلز تدعى ليلى ماي.

وحصلت سوزان مبارك على الثانوية الأميركية من مدرسة سانت كلير بمصر الجديدة، وفي العام 1977 حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأميركية بالقاهرة، كما حصلت على الماجستير في علم الاجتماع من نفس الجامعة.