سوق الأسهم ينهي الأسبوع بانخفاض طفيف

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 8.33 نقطة ليقفل عند مستوى 7924.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، وأسمنت ينبع، والكابلات السعودية، والخزف السعودي، وسيرا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أبو معطي، وثوب الأصيل، والمملكة، والأهلية، وجازادكو، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.75% و 9.95%.

فيما كانت أسهم شركات ساب، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم ساب، والراجحي، والإنماء، وسابك، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.