سيارات من المستقبل والتاريخ بموسم الرياض
في معرض الرياض للسيارات

سيارات من المستقبل والتاريخ بموسم الرياض

2019/11/21
الساعة 12:14 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض أن معرض الرياض للسيارات سيشهد عرض أفخم السيارات الحديثة، وسيارات من المستقبل، وأخرى تحمل عبق التاريخ.

وقال موسم الرياض في تغريدة عبر “تويتر”: “فخامة غير عادية، ومواصفات قوية، وتصاميم نادرة وعجيبة، في معرض الرياض للسيارات بتشوف سيارات من التاريخ، وأحدث السيارات من المستقبل، لا يفوتك المعرض، كلها 6 أيام”.

وأضاف أنه يمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي (هنا).

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