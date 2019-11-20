سيارات من المستقبل والتاريخ بموسم الرياض

المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض أن معرض الرياض للسيارات سيشهد عرض أفخم السيارات الحديثة، وسيارات من المستقبل، وأخرى تحمل عبق التاريخ.

وقال موسم الرياض في تغريدة عبر “تويتر”: “فخامة غير عادية، ومواصفات قوية، وتصاميم نادرة وعجيبة، في معرض الرياض للسيارات بتشوف سيارات من التاريخ، وأحدث السيارات من المستقبل، لا يفوتك المعرض، كلها 6 أيام”.

وأضاف أنه يمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي (هنا).

فخامة غير عادية، ومواصفات قوية، وتصاميم نادرة وعجيبة 🔥

في #معرض_الرياض_للسيارات بتشوف سيارات من التاريخ، وأحدث السيارات من المستقبل 😍

لا يفوتك المعرض، كلها 6 أيام:https://t.co/Pt8Lq4xsT0#موسم_الرياض pic.twitter.com/QRPO1wLFfU — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 20, 2019