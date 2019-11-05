سياسي بحريني عن جرائم أذناب إيران: ألم وسط صمت العالم

المواطن - متابعة

نشر المحلل السياسي البحريني سعيد الحمد، مقطع فيديو يستعرض ما قال عنه أحد متابعيه: إنه “الخوف يعصف في صفوف الميليشيات الطائفية الممولة من إيران الشر، الخوف من فقدان النفوذ جعلها تتصرف بهستيرية أمام قوة وشجاعة الانتفاضة العربية في لبنان والعراق، فلم يعد للتعذيب، والإذلال، والقتل مكانًا في قلوب الثوار أمام ضياع الوطن”.

وعلق السياسي البحريني على الفيديو، الذي عرضته قناة “العربية”، قائلًا: “موجع.. مؤلم، وسط صمت العالم”.

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الأمريكية أن إيران تتدخل في العراق واليمن ولبنان بهدف زرع الفوضى، داعيًا إلى ضرورة توافق المجتمع الدولي على صيغة لردع إيران.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات نشرتها قناة العربية: حان الوقت لشعوب المنطقة التصدي لنشاطات إيران المؤذية.

وأشارت إلى أن واشنطن لم تندهش من تدخل إيران بعنف لقمع المتظاهرين في العراق لدرجة سقوط مئات القتلى.