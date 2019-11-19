سيبا يخطف نجومية الشهر في #الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، اليوم الثلاثاء، عن فوز نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي سيباستياو دي فريتاس بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي.

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو لمهارات وأهداف سيبا، وعلق قائلًا: “نجمنا البرازيلي سيبا قدم أداءً رائعًا الشهر الماضي.. لذا استحق الفوز بترشيحات الجماهير كأفضل لاعب لشهر أكتوبر في الشباب”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “خمس مواجهات خاضها الشباب خلال شهر أكتوبر الماضي.. كان سيبا الأبرز بها .. وفقًا لترشيحات الليوث”.

وكان سيبا يُنافس على جائزة أفضل لاعب في الشباب خلال شهر أكتوبر، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم كريستيان جوانكا وألفريد ندياي، إلا أن تصويت الجماهير الشبابية منحه الجائزة.

يُذكر أن الشباب فاز في شهر أكتوبر على العدالة، الاتفاق والوحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتغلب على شبيبة الساورة الجزائري وشباب الأردن في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.