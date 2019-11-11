سيريزو يُعلق على إقامة السوبر الإسباني بالسعودية

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، أنه لا يُمانع في خوض كأس السوبر الإسباني بالسعودية، متمنيًا الظهور بشكل مميز خلال منافسات البطولة.

وقال سيريزو: “طالما قرر الاتحاد الإسباني إقامة كأس السوبر هناك، فسنلعب هناك. ليس لدينا أي مشكلة في ذلك، أكثر من مشكلة السفر، وأن تكون الرحلة والإقامة مريحتين”.

وتابع رئيس نادي أتلتيكو مدريد خلال تصريحاته بعد القرعة التي عُقدت، يوم الاثنين، قائلًا: “أعتقد أن السعودية تمتلك كل وسائل الراحة لكي يشعر الجميع بالسعادة هناك”.

وأضاف: “التنقل إلى هناك قطعًا لن يكون سهلًا بالنسبة لجماهير الفرق الأربعة المشاركة، لاسيما أن البطولة ستقام خلال الأيام الأخيرة من فترة أعياد الميلاد”.

واختتم رئيس النادي المدريدي تصريحاته قائلًا: “لكننا نرغب مثل الجميع في خروج الكرة الإسبانية دوليًّا، وأعتقد أنها اللحظة المناسبة لذلك”.

ومن المقرر أن تُشارك 4 فرق في كأس السوبر الإسباني للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهم؛ برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل.

وأسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني التي أُقيمت اليوم عن مواجهة ريال مدريد لفريق فالنسيا، يوم 8 يناير، وفي حال تأهل المرينغي سيُلاقي الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.