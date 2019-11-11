سيرين عبدالنور : “خد معك سطل ميّ”

المواطن - متابعة

وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، جوابًا لاذعًا على سخرية أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، من مكياج النساء في صالات الألعاب.

“يا ربي النسوان حياتهم شو صعبة! بالجيم وجايين طابسين كيلو مكياج عوجوههم وعشوي لابسين فساتين ليظهروا كل اللحم الشاطط وفوق هيك عطر العود اللي خنقنا وبطلنا قادرين نتنفس! يا رب صبرنا !”، بهذه الكلمات جاءت سخرية دوري زغيب، التي ردت عليه الفنانة.

وكتبت سيرين، “خود معك سطل ميّ مع سائل يزيل البقع الملونة، وبعدين مش كل النسوان”، وهو ما أشاد به متابعوها واعتبروه أنه قصف جبهة محترف صعق الرجل.