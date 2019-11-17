سيناريو مختلف يُبشر #الهلال

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي الهلال في سيناريو مختلف حاليًا من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، عند مواجهة فريق أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل.

وكان الهلال خاض نهائي 2014 ضد نادي ويسترن سيدني الأسترالي وخسر اللقب، لكن نجمه السابق ناصر الشمراني تُوج بلقب أفضل لاعب في آسيا بعام 2014، وفي عام 2017 خسر الهلال لقب دوري الأبطال لـ صالح أوراوا لكن مهاجمه السوري عمر خربين تُوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي.

وفي عام 2019 لم يُرشح أي لاعب هلالي للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي، مما يعزز من فرص الهلال في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في العام الجاري بسبب اختلاف السيناريو.

وانتقدت بعض الآراء الإعلامية، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بسبب استبعاد لاعبي الهلال من المنافسة على جوائز الأفضل في آسيا في العام الحالي.

وكانت البداية مع الإعلامي تركي الشديد مقدم برنامج ” كورة” الذي قال: “هل يوجد لاعب هلالي لا تنطبق عليه المعايير ليترشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي؟ أمر غريب صراحة، نحن فقط نريد منكم الإنصاف لمنتخباتنا وأنديتنا المشاركة في آسيا”.

وفي السياق ذاته قال الإعلامي أحمد المصيبيح: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لا فائدة منه على الإطلاق، أرى أن ” الضرب في الميت حرام”.

وأضاف المصيبيح: مع كامل احترامي وتقديري لكن رئيس اتحاد القدم الآسيوي لا يعلم الأمور الخفية، التي تدور في أروقة الاتحاد الآسيوي، ونحن لا نريد جوائز كل ما نريده فقط هو تحقيق الإنصاف لـ الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لأن مسألة غياب الـVAR كارثة عانى منها الهلال في الذهاب.

جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان اختار 3 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي 2019 وهم” الإيراني علي رضا حارس بيروزي الإيراني، الياباني ماكينو مدافع أوراوا الياباني، القطري أكرم عفيف لاعب السد القطري”.