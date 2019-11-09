سيناريو 2017 يتكرر في مباراة الهلال ضد أوراوا

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق فوز مهم وصعب في مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني، اليوم السبت، بهدف دون رد، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وشهد الشوط الأول من مباراة الهلال ضد أوراوا إهدار كم كبير من الفرص من قبل لاعبي أزرق العاصمة، حيث أهدر اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو هدفين للهلال، بينما أهدر اللاعب علي البليهي فرصة هدف محقق للأزرق.

وأهدر اللاعب سالم الدوسري هدفًا لـ الزعيم في الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد أوراوا، حيث اكتفى نجوم الأزرق بإحراز هدف واحد عبر اللاعب البيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة الستين من عمر المباراة.

وأعادت مباراة الهلال ضد أوراوا، اليوم السبت، إلى الأذهان سيناريو ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 بين الهلال وأوراوا أيضًا، حيث سجل الهلال هدفًا عبر اللاعب السوري عمر خربين وقتها وأهدر فرصًا عديدة كانت كفيلة بجعل الهلال يفوز برباعية مقابل هدف على الأقل.

وانتهت نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا في جولة العودة بنهائي دوري أبطال آسيا 2017 وقتها بخسارة الهلال بهدف دون رد.

وبعد مباراة الهلال ضد أوراوا، فتح الإعلامي الرياضي طارق النوفل النار على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ وذلك بسبب عدم اعتماد تقنية الـVAR في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2019.

وكتب النوفل عبر حسابه في تويتر عقب مباراة الهلال ضد أوراوا: ألف مبروك لـ الهلال تبقى الشوط الثاني في اليابان، ولا تفكروا بالإياب ولكن فكروا في ضمير اتحاد قارة آسيا، كيف يتعامل مع أهم مباراة بدون تقنية الـVAR.

أما الناقد الرياضي عادل التويجري فقال بعد مباراة الهلال ضد أوراوا: نصف شوط مهم، والهلال كان حاضرًا والأهم أننا “غاسلين إيدينا” من الاتحاد الآسيوي وعرفنا لماذا لا يريدون الـVAR.

جدير بالذكر أن مباراة الهلال ضد أوراوا في جولة الإياب، ستُقام يوم 24 نوفمبر الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو.