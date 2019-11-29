سيول القنفذة تحتجز عائلة والمدني يتدخل

المواطن - القنفذة

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الجمعة، بلاغًا يفيد باحتجاز عائلة داخل مركبتهم في وادي شصرة بمحافظة القنفذة.

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في تغريدة له عبر تويتر، أن عدم أخذ الحيطة والحذر أثناء جريان الأودية تسبب في احتجاز العائلة، فيما تم إنقاذهم وهم بصحة جيدة.

وفي وقت سابق، أنقذ الدفاع المدني في بيش بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، 6 أشخاص احتجزوا في سيل وادي سر.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات صبيا وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والحرث والداير بني مالك والدرب والريث والطوال والعارضة وضمد وفرسان فيفا وهروب، تشمل الأجزاء الساحلية، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 ليلًا.