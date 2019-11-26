سيول منقولة على طريق الساحل بمكة

المواطن - مكة المكرمة

أهابت القوات الخاصة لـ ”أمن الطرق” بمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة وتحديدًا طريق الساحل القديم، بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

ونبه حساب أمن الطرق على “تويتر”، مستخدمي الطريق لضرورة تهدئة السرعة؛ نظرًا للسيول المنقولة جنوب محافظة الليث بالقرب من قرية المدرج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.