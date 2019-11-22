سيول وغيوم على مكة الآن

أظهر عدد من مقاطع الفيديو هطول الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة سالت على إثرها السيول.
وأوضحت المقاطع تدفق المياه بشدة فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم التي تبشر بالمزيد من أمطار الخير.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، عن تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
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فيديو
سيول #مكه_الان
الجمعة ٢٥-٣-١٤٤١هـ#وسم_1441
متابعة | رشود الحارثي
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— طقس (@tqqs) November 22, 2019
– يـ رب آرزقـنا هـذا الشعور 😭💛
#مكه_الان pic.twitter.com/nH86CZLAMr
— 🎵|🍂 (@o_s2030) November 22, 2019
ياسلااااام
الخيرات تنتثر بامر الله سبحانه
اللهم صيباً نافعاً
من بحره الان
غرب #مكه_الان
عضـو الفريـق / عمر المريني pic.twitter.com/ZXs6tjLv90
— #فريق_طقس_بدر (@weather_badr) November 22, 2019
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