شابان ينقذان مسنًا وزوجته جرفهما سيل الشعراء
باستخدام شيول بعد أن غطت السيول السيارة

شابان ينقذان مسنًا وزوجته جرفهما سيل الشعراء

2019/11/15
الساعة 12:39 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد المقصّي - الباحة

سطر الشابان أحمد عطية الدليح الزهراني وعطية صالح الدليح الزهراني من محافظة قلوة، مركز الشعراء، قرية الضمو، أروع الأمثلة في الشجاعة بإقدامهما على إنقاذ مُسن وزوجته من موت مُحقق بعد أن جرف السيل مركبتهما في وادي الشعراء مساء أمس الخميس.

وقال الشاب أحمد عطية الزهراني لـ”المواطن“: “إن الحادث وقع قبل صلاة العشاء في محافظة الحجرة بقرية الشعبين” وادي الشعراء “، عندما أراد المسن أن يذهب من قريته الشعبين باتجاه الشارع العام ففاجأهما السيل وجهًا لوجه فوقفت المركبة في منتصف السيل لتعطل في إحدى الإطارات، وما أن شاهدنا المنظر حتى تحركنا بمعدة ثقيلة “شيول ” لمساعدتهما وإنقاذ حياتهما بعد أن غطى السيل كامل السيارة، فتم إخراج المرأة أولًا ومن ثم زوجها والحمد لله تم إسعافهما وهما بصحة وجيدة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وجريانًا للسيول على منطقة الباحة.

ونبه الدفاع المدني بمنطقة الباحة بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني مع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

 

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