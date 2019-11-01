شاحنة أرز تسحق 19 مزارعًا في الفلبين

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أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الجمعة، أن 19 مزارعًا قضوا نحبهم في منطقة جبلية شمالي البلاد، عندما سقطت شاحنتهم المحملة بأكياس من حبوب الأرز في وادٍ عميق.

وبحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، فقد كان الضحايا عائدين إلى منازلهم بعد أن تسلموا دعمًا حكوميًّا من تلك الحبوب، في ساعة متأخرة الخميس، في بلدة كونير، عندما فقد السائق السيطرة على الشاحنة، وذلك في مأساة جديدة من كوارث الطرق الخطيرة في هذا البلد.

وقد يكون الحادث وقع بسبب تعطل المحرك أو المكابح، بينما كانت الشاحنة تشق طريقها صعودًا، ثم تدهورت الشاحنة إلى الخلف لتسقط في وادٍ بعمق 20 مترًا.

وقال المسؤول المحلي في الشرطة مانويل كانيباس لوكالة فرانس برس: إن “الشاحنة سقطت على جزئها الخلفي ثم سُحق الركاب”.

وأضاف أن 20 شخصًا آخرين كانوا على متن الشاحنة أصيبوا بجروح، لكنها لا تمثل خطرًا على حياتهم.