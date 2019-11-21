شاشات لنقل مباراة #الهلال بجامعة تبوك
عبر شاشات بالصالة الرياضية

شاشات لنقل مباراة #الهلال بجامعة تبوك

2019/11/22
الساعة 12:57 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - أحمد العطوي

في بادرة جديدة وخطوة مميزة من عمادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك، قامت العمادة بتخصيص شاشات لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا ‏بين ممثل الوطن فريق الهلال وفريق أوراوا الياباني في تمام الساعة الواحدة ظهر الأحد بالصالة الرياضية بالجامعة.

وعبّر الطلاب عن شكرهم لعمادة شؤون الطلاب على هذه المبادرة والتي ستجمع مشجعي جميع الفرق السعودية بمكان واحد لمؤازرة وتشجيع ممثل الوطن وهي خطوة لنبذ التعصب الرياضي بين الطلاب.

.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


1
اترك تعليق

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
بدريه
ضيف
بدريه

اريدمنكم مساعدة ماليه

أعجبني0لم يعجبني  رد
12 ساعة

هل قرأت هذا ؟
  • جامعة تبوك تعلن فتح باب التقديم في برامج الماجستير المدفوع
    •
  • جامعة تبوك تدشن 250 خدمة مجتمعية
    •
  • نيوم تطلع مبتعثيها المرشحين على مزايا البرنامج
    •
  • جامعة تبوك تنشئ أول أكاديمية أمن معلومات في الشرق الأوسط
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :