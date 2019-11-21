شاشات لنقل مباراة #الهلال بجامعة تبوك

المواطن - أحمد العطوي

في بادرة جديدة وخطوة مميزة من عمادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك، قامت العمادة بتخصيص شاشات لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا ‏بين ممثل الوطن فريق الهلال وفريق أوراوا الياباني في تمام الساعة الواحدة ظهر الأحد بالصالة الرياضية بالجامعة.

وعبّر الطلاب عن شكرهم لعمادة شؤون الطلاب على هذه المبادرة والتي ستجمع مشجعي جميع الفرق السعودية بمكان واحد لمؤازرة وتشجيع ممثل الوطن وهي خطوة لنبذ التعصب الرياضي بين الطلاب.

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