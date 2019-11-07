شاطئ البَيض.. ظاهرة طبيعية تغطي أميالاً من سواحل فنلندا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يتمتع أحد الشواطئ في فنلندا، بظاهرة هي من غرائب الطبيعة، إذ توجد على مسافة أميال كتلٌ جليدية، تشبه البيض تماماً، بدلاً من الرمال المتعارف عليها.

جزيرة هايلوتو في خليج بوثنيا، تقع في بحر البلطيق، وتمتاز بمناظر خلابة، على رأسها تلك الكرات الجليدية المصقولة التي تغطي الشاطئ.

نشرت المسافرة “تاريا تيرنتجيف”، صوراً للشاطئ عبر “إينستقرام”، وأرفقتها بتعليق “شاطئ البيض، حيث كتل الجليد تغطي أميالاً”.

تفسير الظاهرة:

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، تحدث الظاهرة عندما تقوم الأمواج القريبة من الشاطئ بتكسير طبقات من مياه البحر المتجمدة، ثم تلتصق هذه الطبقات، لتصبح قطعة جليدية أكبر في الماء، وينتهي هذا الجليد في نهاية المطاف على شكل كرة عندما تصبح على الشاطئ.

تختلف التكوينات الجليدية في الحجم، من القطع التي يمكن أن تحملها في راحة يدك إلى أحجام أكبر، ويوجد مثلها في البحيرات العظمى الخمس في الولايات المتحدة في أشهر الشتاء، بما في ذلك بحيرة ميشيغان بالقرب من شيكاغو.

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