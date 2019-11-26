شاموسكا: فخور بمساهمتي في إنجاز #الهلال الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني لفريق الفيصلي، البرازيلي بيريكليس شاموسكا عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، خاصة أنه ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وتُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وقال شاموسكا عبر حسابه على “انستقرام”: “سعيد بتتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، وفخور كوني ساهمت في هذا الإنجاز عندما دربت الهلال في مرحلة من البطولة، مبروك لكل الذين يعملون في الهلال ولجماهيره التي تستحق البطولة”.

وتولى شاموسكا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مؤقت في الجزء الأخير من الموسم الماضي خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش، وقاده لتحقيق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في لقاء وخسارة آخر.

وقاد شاموسكا الهلال في مباراتي العين والدحيل ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، ليُكمل الزعيم مشواره حتى المباراة النهائية ويتوج باللقب القاري.