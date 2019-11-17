شاموسكا يمنح لاعبي #الفيصلي راحة

المواطن - مروة نبيل

منح المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي راحة عن أداء التدريبات الجماعية لمدة يوم واحد.

وعلى الصعيد الميداني، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تدريباته اليوم في صالة الشيخ عبدالله عقيل، وبدأ المران بتدريبات بدنية باستخدام العديد من الأجهزة.

واستكمل لاعبو الفيصلي تدريباتهم على أرضية الملعب، وطبق شاموسكا العديد من التمارين التكتيكية والمتعلقة بالشق الهجومي والدفاعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم السبت الموافق 23 من شهر نوفمبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.