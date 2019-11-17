شاهد.. أمطار بارق توقف الحركة المرورية

المواطن - أحمد الشهري - بارق

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم مصحوبة بزوابع رعدية على جنوب محافظة بارق شملت قرى المربع والحصن والدشة وحديدة والهيزعة والصلبة.

ووثقت عدسة “المواطن” توقف الحركة المرورية على أحد الكباري الموجودة جنوب المحافظة وذلك بعد تجمع مياه الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد توقعت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، وأجزاء من منطقة حائل.

في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

أما عن حالة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر فسوف تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة فيما ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة على الخليج العربي.