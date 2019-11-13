شاهد.. أمطار جدة ترفع منسوب المياه بالشوارع

شاهد.. أمطار جدة ترفع منسوب المياه بالشوارع

2019/11/13
الساعة 2:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

هطلت أمطار غزيرة اليوم على أنحاء واسعة من محافظة جدة، وثق بعضًا منها عدد من المواطنين في مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل.

وتوثق المقاطع الأمطار الغزيرة التي تسببت في ارتفاع منسوب المياه السطحية في شوارع جدة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات نبّهت في تقريرِ لها اليوم، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات جدة، والليث، ورابغ، وخليص.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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  • شاهد.. أمطار جدة ترفع منسوب المياه بالشوارع
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