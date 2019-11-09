شاهد.. أمطار وسيول وشلالات في تبوك

المواطن - تبوك

هطلت، اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه.

ووثق مواطنون بالفيديو لحظة هطول الأمطار وجريان السيول وتدفق المياه من الشلالات والمرتفعات الجبلية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف.