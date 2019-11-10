شاهد.. إيقاف المتسبب في وفاة مواطن وزوجته
عكس السير في حالة سكر على طريق الشرقية - الرياض

شاهد.. إيقاف المتسبب في وفاة مواطن وزوجته

2019/11/10
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تمكنت قوات أمن الطرق من إيقاف مركبة رفض قائدها الانصياع لتعليمات رجال الأمن بالتوقف، وقاد المركبة عكس السير وفي حالة سكر، على أحد الطرق في الرياض؛ مما تسبب في وفاة مواطن وزوجته وإصابة أطفاله.

ووثق مقطع فيديو من سناب الداخلية ، دوريات أمن الطرق وهي تطارالمركبة، وهو من نوع جيب، وطلبت من قائدها التوقف، إلا أنه رفض، واستمر في القيادة عاكسًا السير.

وطاردت القوات الخاصة لأمن الطرق الشخص المتهور وأجبرته على الوقوف، وباشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث وفقًا للاختصاص.

‎وسوم

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    ليلي الثمالي
    ضيف
    ليلي الثمالي

    الله يجزاهم خير رجال امننا

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    1 ساعة
    البدر عبدالله
    ضيف
    البدر عبدالله

    كفو …طرحوه الرجاجيل تسبب في وفيات حسبي الله ونعم الوكيل

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    1 ساعة
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