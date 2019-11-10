شاهد.. إيقاف المتسبب في وفاة مواطن وزوجته

المواطن - الرياض

تمكنت قوات أمن الطرق من إيقاف مركبة رفض قائدها الانصياع لتعليمات رجال الأمن بالتوقف، وقاد المركبة عكس السير وفي حالة سكر، على أحد الطرق في الرياض؛ مما تسبب في وفاة مواطن وزوجته وإصابة أطفاله.

ووثق مقطع فيديو من سناب الداخلية ، دوريات أمن الطرق وهي تطارالمركبة، وهو من نوع جيب، وطلبت من قائدها التوقف، إلا أنه رفض، واستمر في القيادة عاكسًا السير.

وطاردت القوات الخاصة لأمن الطرق الشخص المتهور وأجبرته على الوقوف، وباشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث وفقًا للاختصاص.