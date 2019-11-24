شاهد .. البليهي يمنع هدفاً محققاً لأوراوا

المواطن - محمد سمعه

أنقذ المدافع علي البليهي، نجم الهلال، فريقَه من هدف محقق لنادي أوراوا الياباني، وذلك خلال مباراة الفريقين اليوم في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وسدد أحد لاعبي أوراوا الكرة بقوة في الدقيقة الـ23 من أجل إحراز الهدف الأول في شباك الهلال، لكن علي البليهي وضع جسده في طريق الكرة ليتصدى للتصويبة ببسالة كبيرة.

وتُقام مباراة الهلال وأوراوا على ملعب سايتاما 2002 في اليابان، حيث انطلقت المباراة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.

وعانى الهلال من خسارة النهائيات، حيث خسر الفرصة في التتويج باللقب مرتين عامي 2014 و 2017 أمام ناديي ويسترن سيدني الأسترالي وأوراوا الياباني على الترتيب.

وسيعتمد لاعبو الهلال على شعار” الثالثة ثابتة” من أجل الظفر باللقب في النهائي الثالث للفريق الهلالي في آخر خمس سنوات في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وفي حال فاز الهلال، بلقب دوري أبطال آسيا فسيتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، حيث يُقام مونديال الأندية في قطر بشهر ديسمبر المقبل.