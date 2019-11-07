شاهد الصور.. إطلاق الألعاب النارية من برج الفيصلية بموسم الرياض

المواطن - تصوير: خالد الحمودي

أظهرت مجموعة من الصور التقطتها عدسة “المواطن“، إطلاق الألعاب النارية من برج الفيصلية ضمن فعاليات موسم الرياض مساء اليوم الخميس.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويضم موسم الرياض أيضًا أشهر المطاعم العالمية وأشهر الطهاة على مستوى العالم، بوجود 31 مطعمًا لأول على أرض الرياض في الموسم الذي يستمر لأكثر من شهرين.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.