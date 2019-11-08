شاهد .. النيران تلتهم قلعة شوري اليابانية التاريخية

شاهد .. النيران تلتهم قلعة شوري اليابانية التاريخية

2019/11/08
الساعة 5:04 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
طباعة
المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد حريق شب في قلعة شوري بمدينة ناها اليابانية.

وأوضح الفيديو الذي بثته وكالة كيودو نيوز، النيران وهي تلتهم الجدران الخشبية بسرعة مذهلة.

والمعروف أن قلعة شوري كانت قصر مملكة ريوكوكو، ودمرت القلعة بشكل كامل عام 1945 أثناء معركة أوكيناوا ولم يبق منها إلا بعض الجدران ترتفع بعلو بضعة سنتيمترات، أعيد بناؤها عام 1992 في الموقع الأصلي حسب الصور والسجلات التاريخية وذاكرة سكان المنطقة.

تعتبر قلعة شوري اليوم أحد مواقع التراث العالمي وهي مبنية بشكل أساسي من الخشب والحجارة.

‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. حريق ضخم يدمر قلعة تاريخية عمرها 600 عام
    •
  • أمطار غزيرة تضرب اليابان.. 13 قتيلًا ومفقودًا حتى الآن
    •
  • سرقة ماسة بـ 1.8 مليون دولار من معرض ياباني
    •
  • اليابان والمملكة تجددان صفقة تخزين النفط الخام في أوكيناوا
    •

    اترك تعليق

    avatar
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :