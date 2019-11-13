شاهد.. تلسكوب بـ 10 مليارات دولار!

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صور مذهلة لتلسكوب مهول، هذا ما أظهرته اللقطات التي بثتها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، لتلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، الذي وصلت تكلفة إنشائه حتى الآن إلى 9.66 مليار دولار، وسيقدم صورًا غير مسبوقة للفضاء.

ومن المقرر، بحسب “سكاي نيوز”، أن يتم إطلاق “تلسكوب ويب” في مارس 2021، حيث سيكون قادرًا على التقاط أقصى أبعاد من الفضاء يتم التقاط صورها حتى الآن، بتفاصيل ودقة غير مسبوقة.

وحتى ذلك الحين، لا يزال تلسكوب ويب يتم بناؤه في مستودع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، من قبل “ناسا”، وشركة الدفاع “نورثروب غرومان”.

ونشرت “ناسا” صورة للتلسكوب الجديد على تويتر، لتوضيح مدى ضخامة، معلقة عليه بالقول: “تعرض هذه الصورة مدى ضخامة #NASAWebb (تلسكوب ويب). وسنشارككم المزيد من الصور من خلف الكواليس”.

ولتفسير الحجم الضخم للتلسكوب، لابد من معرفة أن حساسية الجهاز، أو مقدار التفاصيل التي يمكن أن يلتقطها، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحجم المرآة التي تجمع الضوء من الأشياء التي يتم رصدها، بحسب “ناسا”.