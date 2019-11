المواطن - متابعة

أوضح مقطع فيديو نشرته صحيفة “SUN” البريطانية ثعبانًا له رأسان، كل منهما ينظر في اتجاه مغاير للآخر.

وكتبت الصحيفة في تعليقها :” رأس واحد أفضل من رأسين .. إلا إذا كنت ثعبانًا”.

Two heads better than one? Not if you're a snake pic.twitter.com/4J7JNPmJLg

— The Sun (@TheSun) November 6, 2019