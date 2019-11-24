شاهد .. جمهور الهلال يعزف أجمل الألحان

شاهد .. جمهور الهلال يعزف أجمل الألحان

2019/11/24
الساعة 2:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

لا يزال الجمهور الهلالي مستمرًا وبقوة في تشجيع فريقه أمام نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر تويتر فيديو لتشجيع جمهور الهلال قائلًا: الهلاليون أصواتهم مسموعة في سايتاما.

وفي وقت سابق، حرصت الجماهير الهلالية على أداء الصلاة، خارج ملعب سايتاما 2002 في اليابان والتوجه بالدعاء من أجل تفوق الهلال أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر الإعلامي عبدالرحمن الشنيبر فيديو عبر حسابه في تويتر لجماهير الهلال وهي تصلي مع التوجه بالدعاء من أجل تفوق الفريق الهلالي لحصد اللقب الثالث له في دوري أبطال آسيا.

وأبدى المغردون إعجابهم بتصرف الجماهير الهلالية، حيث أكد الكثيرون دعمهم للزعيم من أجل تشريف الكرة السعودية ونيل اللقب الآسيوي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

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