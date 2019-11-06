شاهد.. خدعة عجيبة من سائق متهور والشرطة تكشف الأمر!

المواطن - متابعة
خدعة رهيبة لجأ إليها سائق متهور، بعد الإمساك به متلبسًا بقيادة متهورة على سرعة 220 كم/ س على طريق سريع ببريطانيا.
الفيديو العجيب، الذي عرضته “روسيا اليوم”، يظهر محاولة السائق الخروج من المأزق بالانتقال إلى المقعد الخلفي، مدعيًا “أنه لم يكن يقود السيارة”، إلا أن الشرطة كشفته.
بعد الإمساك به متلبسا بقيادة متهورة على سرعة 220 كلم/س على طريق سريع ببريطانيا، حاول السائق في الفيديو الخروج من المأزق بالانتقال إلى المقعد الخلفي، مدعيا" أنه لم يكن يقود السيارة.#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #بريطانيا #حوادث #شرطة #RT_Arabic pic.twitter.com/feraLvNCQS
— RT Arabic (@RTarabic) November 6, 2019