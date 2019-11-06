شاهد.. خدعة عجيبة من سائق متهور والشرطة تكشف الأمر!

المواطن - متابعة

خدعة رهيبة لجأ إليها سائق متهور، بعد الإمساك به متلبسًا بقيادة متهورة على سرعة 220 كم/ س على طريق سريع ببريطانيا.

الفيديو العجيب، الذي عرضته “روسيا اليوم”، يظهر محاولة السائق الخروج من المأزق بالانتقال إلى المقعد الخلفي، مدعيًا “أنه لم يكن يقود السيارة”، إلا أن الشرطة كشفته.