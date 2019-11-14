شاهد رد فعل جوميز على هدف الدوسري

المواطن - مروة نبيل

تفاعل مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز مع أحداث مباراة السعودية وأوزبكستان التي أُقيمت اليوم على استاد باختاكور في العاصمة طشقند، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لرد فعل الفرنسي جوميز بعد هدف سالم الدوسري في الوقت القاتل من مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم، حيث بدا اللاعب منبهرًا وظل يُردد “الله الله”.

وكان جوميز قد نشر عبر حسابه على “تويتر”، صورًا له وهو يرتدي قميص الأخضر ويُتابع مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم، وسط تفاعل كبير من الجماهير.

وسجل الدوسري هدفًا مميزًا من مجهود فرد في الدقيقة 89 من أحداث مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم، ليمنح الأخضر الفوز ويرفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

🎥- قوميييييز منبببببهر من هدف سسسسالم 😂🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/DssACly6ve — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) November 14, 2019