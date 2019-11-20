شاهد رسالة الدعيع للاعبي #الهلال

المواطن - مروة نبيل

وجه حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع رسالة إلى لاعبي الزعيم قبل مباراة أوراوا رد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب الهلال ضد أوراوا على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، علمًا بأن الزعيم نجح في الفوز بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 الذي أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ونشر محمد الدعيع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وهو يُحفزهم على الفوز بلقب دوري أبطال آسيا والمشاركة إلى مونديال الأندية.

وقال حارس مرمى الزعيم: “لاعبو الهلال ما يحتاجوا مني رسالة لأنهم يعلموًا جيدًا أهمية المباراة، 90 دقيقة تفصلهم عن بطولة قارة آسيا والتأهل إلى كأس العالم للأندية”.

وأضاف: “كلي ثقة باللاعبين وفي المباراة استطعنا أن نفوز 1-0 والفريق الياباني قوي داخل أرضه وبين جمهوره أما لاعبو الهلال فيحتاجون للتركيز لأنه يمنحك البطولة مع الحماس والروح”.