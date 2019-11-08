شاهد.. رش الشرطة بالبنزين في مطاردة قرب لندن

شاهد.. رش الشرطة بالبنزين في مطاردة قرب لندن

2019/11/08
الساعة 11:51 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

مطاردة مثيرة لجأ فيها شاب إلى إلقاء الشرطة بالبنزين، لتصدر المحكمة البريطانية حكمها عليه بالسجن 3 سنوات و9 أشهر.

بحسب “سكاي نيوز”، فإن شابًا هاجم رجال شرطة وصب عليهم البنزين، خلال محاولتهم اعتقال شخص هارب في بريطانيا، وذلك في مايو الماضي، عندما كان رجال شرطة يطاردون شخصًا على متن دراجة نارية مسروقة بمدينة باسيلدون في مقاطعة إسيكس، قبل أن يتدخل بعض الأشخاص ويثيروا الشغب لإيقاف عملية الاعتقال.

خلال هذه الأحداث، أحضر جاستن جاكسون البالغ من العمر 28 عامًا، رشاشًا مائيًا بعد أن ملأه بالبنزين، وأخذ يصبه على رجال الشرطة.

وقال الشرطي جوناثان بالدين، الذي كان أحد مَن هاجمهم جاكسون، إنه شعر بخوف شديد وقت الهجوم، مضيفًا: “عندما كنت مُغطى بالبنزين، أتذكر أنني رحت أفكر بأنه من الممكن أن تشتعل فينا النيران كما يحدث مع الشموع”.

وتابع: “كان هذا أحد الأيام التي اعتقدت فيها أنني لن أعود إلى منزلي”.


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