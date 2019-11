شاهد.. رش الشرطة بالبنزين في مطاردة قرب لندن

المواطن - متابعة

مطاردة مثيرة لجأ فيها شاب إلى إلقاء الشرطة بالبنزين، لتصدر المحكمة البريطانية حكمها عليه بالسجن 3 سنوات و9 أشهر.

بحسب “سكاي نيوز”، فإن شابًا هاجم رجال شرطة وصب عليهم البنزين، خلال محاولتهم اعتقال شخص هارب في بريطانيا، وذلك في مايو الماضي، عندما كان رجال شرطة يطاردون شخصًا على متن دراجة نارية مسروقة بمدينة باسيلدون في مقاطعة إسيكس، قبل أن يتدخل بعض الأشخاص ويثيروا الشغب لإيقاف عملية الاعتقال.

خلال هذه الأحداث، أحضر جاستن جاكسون البالغ من العمر 28 عامًا، رشاشًا مائيًا بعد أن ملأه بالبنزين، وأخذ يصبه على رجال الشرطة.

A man has been sent to prison after eight officers had petrol thrown over them in #Basildon – with two hospitalised after digesting the noxious liquid.

He was jailed for three years and nine months today.

Watch our full video by clicking: https://t.co/X6dqF2T8fB pic.twitter.com/g3jGNofNWy

— Essex Police (@EssexPoliceUK) November 7, 2019