شاهد.. طالب ثانوي يبيع الآيس كريم ويكسب 10 آلاف ريال شهريًا

المواطن - الرياض

كشف طالب في المرحلة الثانوية بالرياض أن دخله الشهري بعد سنة ونصف من إطلاق مشروعه يصل إلى 10 آلاف ريال مشيرًا في هذا الصدد إلى امتلاكه 3 سيارات فود ترك لبيع الآيس كريم وذلك بفضل دعم والدته التي شجعته ماديًا ومعنويًا.

وقال الطالب بشار الحسن 17 عامًا والذي يدرس في الصف الثاني الثانوي بمجمع الأمير سلطان التعليمي التابع لمكتب تعليم شمال الرياض، أثناء مشاركته صباح اليوم ضمن برنامج المتجر الرابح الذي نظمه قسم النشاط الطلابي بالمدرسة بإشراف القائد التربوي صالح بن ناصر العُمري ورائد النشاط بالمدرسة عبدالإله الأحمري: “أمتلك ولله الحمد 3 عربات فود ترك لبيع الآيس كريم ودخلي منها يلامس 10 آلاف ريال شهريًا أي بمعدل 100 ريال من كل عربة يوميًا”.

وعن كيفية توفيقه بين الدراسة وعمله قال: “أجتهد في تنظيم الوقت وإذا واجهت ازدحامًا في برنامجي الدراسي أقوم بإرسال السائقين للعمل”، مشيرًا إلى أنه بدأ مشروعه التجاري منذ سنة و6 أشهر”.

وعن بدايات تأسيس مشروعه قال الحسن: بدأت الفكرة لدي منذ أن كنت طالبًا في الصف الثالث المتوسط وقد اقترضت من والدتي مبلغًا ووعدتها بإرجاعه لها وقد وجدت منها تشجيعًا ودعمتني بالعطاء والدعاء بأن ينجح المشروع، وبتوفيق الله أصبح لي بدلًا من السيارة الواحدة ثلاثة كاشفًا عن نيته التوسع في هذا المشروع مستقبلًا وتنويع نشاطه.

وعن سبب مشاركته في برنامج “المتجر الرابح” الذي أقيم في المدرسة أضاف الحسن “دعمًا وتشجيعًا لزملائي الطلاب كي يخوضوا غمار العمل الحر ويكسروا حواجز وأوهام ثقافة العيب التي تهدد المهن في مجتمعاتنا وتحد من قدرات الشباب وتشل طاقاتهم مشيرًا بأن بعض الطلاب يشعر بالخجل والعيب أن يعمل في بقالة وغيرها خوفًا من النظرة الدونية، ولتأكيد وتجسيد نجاح مشروعي أمامهم”.

وتابع: رسالتي لزملائي الطلاب العمل والشغل أيًا كان ليس عيبًا أبدا ويمكنك التوفيق بين العمل الحر والدراسة وصنعة في اليد أمان من الفقر، وأيضًا لا يحتاج الشاب انتظار الوظيفة وحمل هم البطالة وأن يكون مستقلًا ماليًا ولا ينتظر مصروفه اليومي من والديه وإخوته وأسرته!

وأوضح الطالب الحسن بأنه وجد تشجيعًا ودعمًا من قبل بعض الأمراء عندما شاهدوا مشروعه الصغير وقال: ” أشكر الأمير الوليد بن طلال والأمير فهد بن تركي لدعمهما وتشجيعهما لي حيث كنت أعمل بالحارة وأعجبوا بمشروعي البسيط وهذا يعكس اهتمام قادة الفكر والاقتصاد في مجتمعنا السعودي”.

وضمن برنامج المتجر الرابح شارك عدد من طلاب المدرسة بتقديم أنواع مختلفة من الوجبات والمشروبات وأيضًا ألعاب يدوية وإلكترونية في خطوة تهدف من خلالها إدارة المدرسة وقسم النشاط الطلابي تشجيعهم على العمل الحر وإدارة المال واستثماره ونبذ ثقافة العيب.