شاهد.. عدسة جديدة في سناب شات تفيد في حل المسائل الرياضية

شاهد.. عدسة جديدة في سناب شات تفيد في حل المسائل الرياضية

2019/11/06
الساعة 5:55 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تضمن التحديث الجديد في تطبيق سناب شات عدسة جديدة يمكن استخدامها في حل المسائل الرياضية.

وبحسب عبدالعزيز الرشيد المهتم بالمحتوى الرقمي فإن التحديث الأخير في سناب شات تضمن عدسة مفيدة لحل المسائل الرياضية عن طريق تصوير السناب.

وتابع الرشيد أنه يجب كتابة المسألة على ورقة ثم توجيه الكاميرا إليها والانتظار حتى يتم ظهور نتيجة المسألة لافتًا إلى ضرورة وجود تطبيق آخر خاص بالصور حتى تعمل هذه العدسة.

 


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