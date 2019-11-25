شاهد.. غوميز يُغني مع الجماهير الهلالية

المواطن - مروة نبيل

تفاعل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مع الجماهير الهلالية، خلال الاحتفالية الاستثنائية في الدرعية للاحتفال الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وتُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وبدأ غوميز حديثه للجماهير باللغة العربية قائلًا: “شكرًا شباب”، قبل أن يُكمل تصريحاته باللغة الإنجليزية، ويؤكد على سعادته بالفوز باللقب الآسيوي، وشكر الجماهير ولاعبي الفريق لتحقيق الحلم والتتويج بالبطولة.

وقام المهاجم الفرنسي غوميز بالغناء والهتاف مع الجماهير الهلالية بالهتافات الخاصة بها، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وحصد غوميز لقب أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، لظهوره بمستوى مميز وتسجيله أهدافًا حاسمة، كما نال لقب هداف المسابقة القارية، بعد إحرازه 11 هدفًا.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.