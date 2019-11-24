شاهد.. فرحة اللاعبين مع رازفان في المؤتمر الصحافي

المواطن - مروة نبيل

فاجأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مدربهم الروماني رازفان لوشيسكو خلال المؤتمر الصحافي لمباراة الزعيم وأوراوا الياباني، وقاموا بالاحتفال معه بالفوز والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء اقتحام عدد من اللاعبين المؤتمر الصحافي، للاحتفال مع رازفان بالفوز باللقب الآسيوي والتأهل إلى مونديال الأندية بإلقاء زجاجات مياه.

🎥 فرحة اللاعبين مع رازفان في المؤتمر 😂💙#الهلال_كبير_آسيا pic.twitter.com/kqu4lTofVe — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 24, 2019

وتفاعل المدرب الروماني رازفان مع لاعبي الهلال، واحتضن قائد الفريق محمد الشلهوب، وقام كل منهما بتقبيل رأس الآخر.

وتُوج الهلال اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سيُشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في قطر التي تنطلق في 11 ديسمبر المقبل.