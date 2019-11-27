شاهد.. احتفاء ومراسم استقبال رسمية لولي العهد في قصر الوطن

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.
فييدو | مراسم استقبال #ولي_العهد في #قصر_الوطن#ولي_العهد_في_الإمارات pic.twitter.com/vAdBpOLAIl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2019
وفور وصوله قصر الوطن في العاصمة أبو ظبي أجريت لسموه مراسم الاستقبال الرسمية.
#عاجل_السعودية | لحظة وصول سمو #ولي_العهد إلى قصر الوطن في أبو ظبي. #محمد_بن_سلمان_في_الامارات#ولي_العهد_في_الإمارات pic.twitter.com/VDYi1cmtyy
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 27, 2019
وتزين قصر الوطن بلون العلم السعودي احتفاء بزيارة ولي العهد التي يرأس خلالها الجانب السعودي في اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
#عاجل_السعودية | مراسم استقبال رسمية لسمو #ولي_العهد في قصر الوطن في أبو ظبي. #محمد_بن_سلمان_في_الامارات#ولي_العهد_في_الإمارات pic.twitter.com/D01WnDEBx5
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 27, 2019
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