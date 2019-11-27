شاهد.. احتفاء ومراسم استقبال رسمية لولي العهد في قصر الوطن

شاهد.. احتفاء ومراسم استقبال رسمية لولي العهد في قصر الوطن

2019/11/27
الساعة 5:45 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - أبو ظبي

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

 

وفور وصوله قصر الوطن في العاصمة أبو ظبي أجريت لسموه مراسم الاستقبال الرسمية.

وتزين قصر الوطن بلون العلم السعودي احتفاء بزيارة ولي العهد التي يرأس خلالها الجانب السعودي في اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

 


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