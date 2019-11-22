شاهد.. محمد بن سلمان في فورمولا إي الدرعية

المواطن - الرياض تصوير: بندر الجلعود

شرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فعاليات سباق فورمولا إي التي انطلقت فعالياتها اليوم في الدرعية.

وانطلق، اليوم الجمعة، موسم الدرعية بمنافسات سباق فورمولا إي الدرعية 2019، الذي يقام في ميدان حلبة الدرعية على مدار يومين، ويشهد فعاليات وأنشطة عديدة للجماهير، بجانب تجارب مميزة داخل وخارج حلبة السباق.

ونشر الزميل المصور الإعلامي بندر الجلعود مقطع فيديو يجمع بين الأمير محمد بن سلمان مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي وصل المملكة لحضور سباق الفورمولا إي، والفعاليات المصاحبة له.

وسيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب المميزة داخل وخارج حلبة السباق، كما يمكن للزوار الوصول إلى قرية فورمولا إي التي تقدم أروع تجارب السباق الكهربائي، حيث يمكن لعشاق السباقات اكتشاف أحدث الابتكارات والاستمتاع بباقة من أفضل وسائل الترفيه إلى جانب مختلف الأنشطة الحماسية والمشوقة للسباقات.