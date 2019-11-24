شاهد.. مشجع يحتفل بفوز #الهلال على طريقته

المواطن - مروة نبيل

حرصت الجماهير على الاحتفال بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بطريقتها الخاصة.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمشجع هلالي ينحر جملًا بمناسبة فوز الهلال على أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم، وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على أوراوا على استاد سايتاما بهدفين دون رد سجلهما سالم الدوسري وبافيتيمبي غوميز، وكان الزعيم قد فاز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بالرياض بهدف دون رد.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.