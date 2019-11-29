شاهد.. هدية خاصة من القحطاني لـ آل الشيخ

المواطن - مروة نبيل

منح نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، هدية خاصة لرئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ.

ونشر القحطاني، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو وهو يُقدم الهدية لرئيس هيئة الترفيه، ومنها قميص يحمل 4 ألوان لجميع الفرق التي لعب فيها، وهي؛ منتخب السعودية، والقادسية، والهلال، والعين الإماراتي.

وعلق نجم نادي الهلال السابق على مقطع الفيديو قائلًا: “هدية شكر بسيطة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه السخي لي ورعاية اعتزال ياسر، ومهما شكرته ما راح أوفيه حقه”.

اعتزال ياسر القحطاني:

وستُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من النجوم العالميين أمام الهلال.

وكان القحطاني قد أعلن أن مدرب الهلال السابق، الأرجنتيني رامون دياز، هو من سيقود فريقه في مباراة اعتزاله، وكشف عن بعض الأسماء المشاركة، ومنهم؛ ميريل رادوي، كريستيان ويلهامسون، طارق التائب، لي يونغ وعمر السومة.

وتأكدت مشاركة عدد من النجوم في مباراة اعتزال ياسر القحطاني وهم؛ الإيطالي أندريا بيرلو، الهولندي روبن فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، وأسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي.