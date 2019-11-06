شاومي تكشف عن أول هاتف ذكي بكاميرا 108 ميجا بكسل
إمكانيات منافسة لأقوى الهواتف على الساحة

شاومي تكشف عن أول هاتف ذكي بكاميرا 108 ميجا بكسل

2019/11/06
الساعة 9:29 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها الذكي الجديد “CC9 Pro” المزود بـ5 كاميرات أحدهما بدقة 108 ميجا بكسل، ليصبح أول هاتف ذكي في العالم بأعلى دقة عدسة، ما يجعله منافسًا قويًّا للعديد من الهواتف القوية.

ويأتي الهاتف بالتعاون مع سامسونغ، حيث زودت الأخيرة الهاتف الصيني “CC9 Pro” بمستشعرها 108-megpixel ISOCELL Bright HMX”، وبجانب هذه الدقة العالية، تتمتع الكاميرات الأربعة الأخرى بدقة 20 و12 و5 و2 ميجا بكسل على التوالي، إضافة إلى كاميرا أمامية “سيلفي” بدقة 32 ميجا بكسل.

ويتمتع الهاتف بفضل كاميراته التصوير بدقة 4K بمعدل 960 إطارًا في الثانية، إضافة إلى مستشعر بصمة الإصبع الموجود تحت الشاشة، بحسب موقع “أندرويد أوثوريتي”.

ومن مواصفات الهاتف التقنية:

1- شاشة قياس 6.47 بوصة من نوع “أمولد”.

2- معالج كوالكوم “سناب دراجون 730G”.

3- بطارية سعة 5260 ميللي أمبير/ ساعة.

4- ذاكرة عشوائية “رام” بسعة 6 أو 8 جيجا بايت.

5- ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت.

6- يعمل بنظام تشغيل “أندرويد 9”.

7- تصميم من الزجاج والألومنيوم القوي.

8- مايكروفون خاص لعزل الضوضاء.

يدعم الشحن السلكي بقوة 30 واط قادر على شحن كامل خلال 65 دقيقة، و58% خلال 30 دقيقة.

يتضمن منفذ سماعات “جاك 3.5” التقليدي مع دعم لتقنية “NFC”، كما يتوفر الهاتف في الصين أولًا وقريبًا في باقي الأسواق العالمية، بسعر يتراوح بين 400 و500 دولار حسب سعة التخزين الداخلية والذاكرة العشوائية.


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