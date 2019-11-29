شباب الشهيد أبطالًا لدوري منطقة #عسير

المواطن - أحمد الشهري - محايل

تُوج فريق الشهيد لدرجة الشباب بطلًا لدوري منطقة عسير وذلك إثر تعادل الفريق مع نظيره ضمك بهدفين لكل منهما في جولة الإياب وذلك على أرض ملعب نادي الشهيد.

وكان فريق شباب الشهيد قد فاز في لقاء الذهاب ضد ضمك بنتيجة 0/1، وانتهت مباراة الإياب بهدفين لكل منهما.

وتوج مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بعسير معتق بن جرمان، فريق الشهيد بـ الكأس والميداليات الذهبية بعد نهاية المباراة.

من جهة أخرى قدم رئيس مجلس إدارة نادي ضمك صالح أبو نخاع مكافأة لنادي الشهيد قدرها 10 آلاف ريال بمناسبة تحقيقه دوري منطقة عسير لدرجة الشباب لكرة القدم.