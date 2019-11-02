شد وجذب إعلامي حول بطولات #الهلال و #النصر

المواطن - محمد سمعه

دخل الناقد الرياضي بندر الرزيحان في جدال إعلامي مثير مع الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل حول بطولات ناديي الهلال والنصر، وذلك خلال تواجدهما ببرنامج الحصاد الرياضي على قناة 24 الرياضية.

وقال الرزيحان لـ عبدالعزيز المريسل: أنا أتحدث في الاستثمار ومداخيل الأندية، والمريسل يخبرني بأن النصر يملك نور الدين أمرابط.

وأضاف الرزيحان: هو يحاول استفزازي ولكن الهلال يملك بطولات لو وُزعت على النصر لمدة 30 سنة، لن يحقق النصر ما حققه الهلال.

جدير بالذكر أن النصر كان قد انتصر على الهلال يوم الأحد الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُوج النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه بالموسم الماضي وبفارق نقطة عن نادي الهلال.

يذكر أن نادي الهلال حقق 58 بطولة، بينما حقق النصر 23 بطولة.

وفي وقت سابق، كشف الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري عن وجود بطولات للدوري السعودي بمسميات قديمة لم تُحتسب لنادي النصر في الفترة الحالية.

وتحدث السماري قائلًا: هناك بطولات للنصر لم تُحتسب في دوري المناطق والدوري التصنيفي، هذه حقيقة ويجب الاعتراف بها.

وأضاف السماري: أنا مستعد أن أذهب إلى الفيفا وأثبتها لنادي النصر، وسبق لي أن ذكرت من قبل أن النصر كان يُتوج بالدوريات بمسماها القديم مثل دوري خادم الحرمين الشريفين أو دوري عبداللطيف جميل، وهي بطولة رسمية في النهاية يجب الاعتراف بها.