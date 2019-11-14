شراكة إلكترونية بين الصحة والعدل
لمواكبة مسيرة التحول الرقمي

شراكة إلكترونية بين الصحة والعدل

2019/11/14
الساعة 9:44 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وقعت وزارتا الصحة والعدل اتفاقية شراكة للتعاون التقني عبر الربط الإلكتروني لتفعيل التعاملات الإلكترونية بدلًا عن الورقية ، وذلك لمواكبة مسيرة التحول الرقمي في المملكة من خلال التعاون التقني لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعات القيادة بأتمتة الإجراءات وتكامل الخدمات.

وتستهدف الاتفاقية تطوير العمل الحكومي، والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملاً تقنياً متطوراً يحقق المصلحة العامة، ويسهم في التنمية، ويحقق الأهداف المنشودة.

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