شرط حصول المهجورة على حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن توضيح الإجراء الذي يجب القيام به حتى تحصل الزوجة المهجورة على دعم حساب المواطن.

وردت خدمة المستفيدين في حساب المواطن على استفسار من زوجة هجرها زوجها ويحصل هو على الدعم الكامل بالقول: في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجة مهجورة بإمكانك التسجيل وإضافة التابعين ولا يتطلب من المهجورة رفع مستندات في البوابة الإلكترونية.

واستدرك حساب المواطن بالقول: “لكن يجب إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي للمستفيد الرئيسي والتابعين”.

وكان برنامج حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.